NAPOLI ANCELOTTI / Dal dominio Juve alla sfida con l'Inter di mercoledì: Carlo Ancelotti affronta diversi temi in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'. Si parte dal dominio dei bianconeri: "Non è un problema per il movimento: non abbassa la passione degli altri tifosi per la propria squadra, anzi".

Sul, invece, il tecnico di Reggiolo dice: "E' una squadra competitiva per vincere. L'obiettivo è una squadra che arriva alla fine del campionato lottando".

INTER - Si passa alla prossima avversaria, l'Inter: "Danno l'impressione di essere una squadra e una società in crescita, ogni anno inseriscono giocatori importanti. Spalletti è un amico, mi è venuto a trovare a Madrid quando era fermo. Io ho un rapporto di stima un po' con tutti i colleghi. E poi ora tanti miei giocatori allenano: Gattuso, Inzaghi, Nesta, Oddo".

TURNOVER - Ultima sul turnover: "Motiva più i giocatori e allontana gli infortuni. È chiaro che la società si aspetti che i giocatori siano valorizzati, ma no, De Laurentiis non mi ha chiesto di fare turnover".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui