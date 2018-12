Calciomercato Fiorentina, ritorno Rossi: l'annuncio dell'agente

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE ROSSI / Idea Giuseppe Rossi per la Fiorentina. Negli ultimi giorni è avanzata l'idea di un romantico ritorno dell'esperto attaccante in maglia viola. Così, Andrea Pastorello, membro del suo entourage, ha fatto il punto sul suo futuro: "Abbiamo fatto dei sondaggi con tutte le società dove Giuseppe potrebbe approdare e fra queste c’è stata naturalmente anche la Fiorentina - le sue parole a 'Toscana Tv' - Non è un mistero. Giuseppe avrebbe piacere di tornare a Firenze. Per lui sarebbe un sogno tornare in una città dove lo hanno amato molto e dove ci sono state delle emozioni particolari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Giuseppe ha comprato casa a Firenze, tornerebbe molto volentieri però è altrettanto vero che non vogliamo mettere in difficoltà la società, non mettiamo pressioni ad un club con cui comunque abbiamo ottimi rapporti e capiamo che abbiano delle priorità ed idee tecniche diverse della nostra. Noi abbiamo lanciato questo messaggio, adesso spetta alla Fiorentina, con tutta la tranquillità e la serenità, decidere se puo’ essere una strada percorribile. Giuseppe è svincolato quindi può essere tesserato in qualsiasi momento. Non ha vincoli di alcun genere o natura, può essere tesserato oggi come il 3 febbraio. Lui sta molto bene, non ha avuto problematiche da quando è passato al, si sta allenando con una squadra negli Stati Uniti".