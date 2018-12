Calciomercato Lazio, rinforzo in difesa: c'è la candidatura

CALCIOMERCATO LAZIO DONATI/ In casa Lazio si lavora al mercato di gennaio: il direttore sportivo Igli Tare cerca un nuovo terzino da regalare a Simone Inzaghi.

La società biancoceleste segue da tempo Giuliodel: il terzino italiano ha aperto al suo ritorno in Serie A.

"Dopo sei anni in Germania, mi sento pronto per tornare in Italia - ha dicharato al 'Corriere dello Sport' - Interesse della Lazio? E' un onore che il mio nome venga accostato ad un grande club come la Lazio. Una squadra importante e una società piena di storia con tifosi spettacolari".



