CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY KHEDIRA / Grandi manovre a centrocampo in casa Juventus: nelle ultime ore, Aaron Ramsey è diventato il nome più 'caldo' in entrata, complice il contratto in scadenza a giugno con l'Arsenal. L'appeal bianconero può risultare decisiva nella corsa a tre con Paris Saint-Germain e Inter.

Il nodo è l'ingaggio da almeno 8 milioni richiesto dal giocatore.

CLICCA QUA per leggere le ultimissime news sul mercato della Juve.

Come si legge questa mattina sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', l'arrivo di Aaron Ramsey a Torino in estate potrebbe essere legato alla possibile cessione di Sami Khedira, che quest'anno, a causa degli infortuni, ha giocato solo 459 minuti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui