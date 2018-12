CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini è il protagonista di una lunga intervista pubblicata sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

Queste le sue parole in ottica futuro: "Sono in un grandissimo club e punto a vincere un titolo con questa maglia. (...) Nella squadra attuale non ci sono titolari e riserve. (...) Mi sento importante e ho altri 5 mesi per dimostrare quello che valgo. Il rinnovo in estate? Per me è stato importante".