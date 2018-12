Calciomercato Roma, si decide il futuro di Schick: le ultime

CALCIOMERCARO ROMA SCHICK BATSHUAYI/ Al termine di Juventus-Roma, Eusebio Di Francesco è stato chiaro: "Da Schick ci aspettavamo qualche gol in più, anche se è utile alla squadra. Partenza in prestito? Si valuterà". Il futuro dell'attaccante è argomento all'ordine del giorno in casa giallorossa: l'attaccante ceco, in una stagione e mezza a Trigoria, non ha rispettato le attese.

Si valuta da tempo una possibile una cessione in prestito di Schick a gennaio , magari proprio alla Sampdoria, così da permettergli di ritrovare minuti e confidenza con il gol.

In caso di partenza, chi sarà a sostituirlo? Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma pensa a Batshuayi per rimpiazzare Schick. L'attaccante belga è da tempo sul taccuino di Monchi ed è ai margini al Valencia. Un'ipotesi confermata dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Possibile anche uno scambio di prestiti con Kownacki o Defrel che tornerebbe alla base dopo appena sei mesi. Possibile addio a titolo temporaneo anche per Marcano, Karsdorp e Coric.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui