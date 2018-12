CALCIOMERCATO INTER KEITA BALDE DIAO / L'edizione odierna di 'Tuttosport' propone una lunga intervista a Keita Balde Diao, attaccante di proprietà del Monaco attualmente in prestito all'Inter. Ecco i passaggi salienti in chiave calciomercato: "Il meglio lo dovete ancora vedere, diciamo che sono al 60-70%.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'Inter mi deve riscattare perché farebbe un affare. Ho entusiasmo come il nostro presidente e voglio aiutare la squadra a crescere. Non so se Marotta può essere un alleato per la mia situazione, ma di sicuro sarà un aiuto non solo per me ma per tutta l'Inter perché è un grandissimo professionista. (...) Nel 2019 arriverà il passaporto spagnolo, manca poco".