Inter, Nainggolan sospeso: la reazione di Spalletti

INTER NAINGGOLAN / Mondo dell'Inter scosso dalle ultime notizie su Nainggolan, sospeso dal club per motivi disciplinari. Come riporta 'Radio Radio', Luciano Spalletti, che fu il garante del centrocampista nei confronti della dirigenza nerazzurra, sarebbe rimasto profondamente deluso dai suoi reiterati comportamenti non consoni.

Da qui la decisione della società di metterlo fuori squadra. Clicca qui per le ultime notizie di calciomercato e non solo.

Furiosi per quanto appreso, ieri i tifosi nerazzurri hanno riversato sui social i loro sentimenti. In tanti hanno chiesto la cessione di Nainggolan, magari in Cina, dove stava per finire già lo scorso gennaio.

