CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO PANUCCI / In casa Roma non si placano le voci sul futuro di Eusebio Di Francesco, nonostante il direttore sportivo Monchi continui a difenderlo pubblicamente ribadendo l'intenzione della società di continuare con lui.

Il nome 'caldo' per l'eventuale sostituzione di Di Francesco è quello di Paulo Sousa (protagonista di una gaffe social su Instagram, dove ha pubblicato una foto in maglia bianconera durante una partita giocata proprio contro la Roma), ma nelle ultime ore è spuntata un'ipotesi alternativa.

CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sul mercato della Roma. Come si legge oggi sulle pagine de 'Il Messaggero', l'opzione alternativa a Paulo Sousa per il 'dopo Di Francesco' è rappresentata da Christian Panucci, attuale ct dell'Albania (contratto fino al novembre 2019). L'ex terzino romanista non ha mai interrotto il rapporto con Baldini e ha un ottimo feeling con De Rossi.

