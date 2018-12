JUVENTUS POGBA MOURINHO MANCHESTER UNITED / Hanno stupito tutti le dichiarazioni pronunciate da Paul Pogba ai microfoni della 'BBC' in merito all'esonero del 'nemico' Josè Mourinho da allenatore del Manchester United.

Il centrocampista francese, nel mirino della Juventus, ha detto: "Abbiamo vinto dei trofei con Mourinho, mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo. Sono sicuro che come me la pensano anche gli altri compagni di squadra, ma ora è il passato e noi pensiamo alla prossima partita".