CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO OZIL ARSENAL / Si complica l'operazione Isco per la Juventus: il centrocampista spagnolo, in rotta con Santiago Solari in casa Real Madrid, piace al club bianconero ma non solo.

CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sul mercato della Juve.

Stando a quanto riferito in Inghilterra dall''Independent', l'Arsenal starebbe ragionando sulla possibilità di realizzare uno scambio col Real Madrid che veda come protagonisti Isco e Ozil, oltre ad un conguaglio importante da destinare nelle casse della società spagnola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui