ATALANTA JUVENTUS DE ROON / Brutte notizie in casa Atalanta in vista del match contro la Juventus.

Oltre agli squalificati, Gian Pieroperde ancheper la partita di mercoledì contro la squadra bianconera. Come annunciato dal club bergamasco sul proprio sito ufficiale, il centrocampista olandese non è sceso in campo nell'allenamento odierno e sarà costretto a dare forfait a causa di un forte trauma contusivo.