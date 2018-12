Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS-ROMA MARCHISIO / L'ex centrocampista dellaClaudio, trasferitosi allodi San Pietroburgo in estate, ha ricevuto una calorosa accoglienza allo 'Juventus Stadium' di Torino prima del fischio d'inizio della partita Juve-Roma. Il giocatore ha voluto ringraziare i supporters bianconeri sui suoi profili social: "So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio. Da sempre e per sempre con la mano sul petto!".