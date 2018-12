CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG BARCELLONA / A margine della partita tra il suo Paris Saint-Germain ed il Nantes, Thomas Meunier ha parlato del futuro del compagno di squadra Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, messo fuori squadra dal Psg e nel mirino di Juventus e Barcellona: "E' un peccato che sia andata a finire così.

Adrien è un grande giocatore, in grado di imporsi nelle migliori squadre del mondo grazie al suo talento. Il fatto che riceva un'offerta da un club così importante è qualcosa che non può essere scartato alla sua età. In questa posizione e di fronte a una tale proposta è complicato di no". Meunier, nel corso dell'intervista, pur parlando di offerta per Rabiot non ha nominato il nome del club "così importante".