CALCIOMERCATO INTER AGENTE CANDREVA / Nonostante lo scarso minutaggio di questa prima parte di stagione, si prospetta una permanenza all'Inter per Antonio Candreva.

In un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'agente dell'esterno Federico Pastorello ha annunciato: "Candreva resterà all'Inter, si sta impegnando per convincere Spalletti e farà di tutto per fargli cambiare idea. Del resto anche Borja Valero sembrava dimenticato. A giugno tireremo le somme e valuteremo la soluzione migliore".

