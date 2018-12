Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI AGUSTIN ALMENDRA / Ilnon molla la presa su Agustin, centrocampista classe 2000 del, ma per l'acquisto del giocatore serve un investimento importante. Stando a quanto riportato da 'Sky', il club argentino non ha alcuna intenzione di ridimensionare la sua richiesta per il cartellino del giocatore pari a 20 milioni di euro.