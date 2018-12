ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. In un week-end estero sempre più povero di prestazioni tricolori - complice anche lo stop invernale della maggior parte dei campionati - brilla la stella di Piccini, che con un tiro da fuori fa esplodere il Mestalla e regala tre punti importanti al Valencia. Cade invece il Chelsea di Sarri in Premier, che allo Stamford Bridge si fa battere dal Leicester e perde un'occasione d'oro per rimontare tre punti al Manchester City sconfitto dal Crystal Palace. Ranieri porta a casa soltanto un punto.

ITALIANS, DA MARCHISIO A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 – Effettua molti passaggi, peraltro con una percentuale di riuscita alta come al solito, ma verticalizza poco non riuscendo a dare velocità alla manovra.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5,5 - Entra in campo al 34' per sostituire l'infortunato Balbuena dopo un lungo periodo senza vedere il terreno di gioco. La gara è impegnativa, ci mette qualche pezza.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United), Manolo Gabbiadini (Southampton), Emerson Palmieri (Chelsea), Davide Zappacosta (Chelsea), Ezequiel Schelotto (Brighton), Adam Masina (Watford), Stefano Okaka (Watford)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 5 – "Ognuno ha giocato per conto proprio", ha dichiarato al termine della sconfitta interna patita contro il Leicester. E in effetti il Chelsea spreca tanto, concretizza poco e mantiene un possesso palla troppo sterile. La sconfitta arriva in concomitanza con quella del City, un peccato per i Blues che avrebbero potuto accorciare.

CLAUDIO RANIERI (Fulham) 5 - Un pareggio a reti inviolate che certamente aiuta sul piano del morale dopo le recenti sconfitte. Tuttavia la situazione resta allarmante in classifica, ma la prima posizione utile per la salvezza è ancora distante solo quattro punti.

LIGUE 1

GIANLUIGI BUFFON (Psg) 6,5 - Due buoni interventi per tempo mantengono inviolata la porta dei parigini, a cui basta il gol di Mbappè per avere ragione del Nantes.

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Buona prestazione la sua.

Prova spesso il filtrante per innescare i movimenti delle punte.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Mario Balotelli (Nizza)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Hoffenheim) 6 - Torna titolare nella sfida pareggiata 1-1 in casa contro il Magonza e in pieno recupero gli capita la palla del possibile sorpasso, ma la sua conclusione viene fermata dal palo. Sfortunato.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza), Luca Caldirola (Werder Brema)

LIGA

SAMUELE LONGO (Huesca) 5,5 - Subentra a Melero al minuto 67, ma non riesce a trovare lo spiraglio giusto per lasciare il segno al Mestalla.

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 7,5 - Stavolta chi fa esplodere il Mestalla è proprio il terzino italiano. Al 94', con un tiro da fuori area che regala al Valencia il sorpasso e quindi la vittoria sull'Huesca. Finisce 2-1, e la copertina è tutta sua.

DANIELE VERDE (Real Valladolid) 6 - Entra in campo al 60' rilevando Suarez. E' il momento del ritorno del Valladolid, che alla fine riesce ad agguantare il pari in pieno recupero. Dà il suo contributo.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal), Nicola Sansone (Villarreal)

RESTO DEL MONDO

ALESSIO CERCI (Ankaragucu) 5 - Entra in campo al 67', ma l'Ankaragucu non ingrana e finisce con incassarne tre dal Goztepe, in casa.

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) - Il campionato ungherese riprenderà il 2 febbraio 2019.

ROBERT ACQUAFRESCA (Sion) - Il campionato svizzero riprenderà il 2 febbraio 2019.

NON HANNO GIOCATO: Cristian Pasquato (Legia), Federico Macheda (Panathinaikos - rinviata), Stefano Sturaro (Sporting), Emiliano Viviano (Sporting)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6,5 – Vince 2-0 il suo Craiova, in casa, contro il Gaz Metan. In classifica resta lontano il Cluj capolista (sei lunghezze), ma il terzo posto è blindato. Si riprenderà il 2 febbraio.

