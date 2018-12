CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAMSEY PSG / La Juventus balza in pole per Aaron Ramsey. Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista dell'Arsenal è in cima alla lista della dirigenza bianconera, che dovrà però vedersela con Inter e PSG.

Il gallese non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con i 'Gunners' e chiede un ingaggio di almeno 8 milioni di euro. L'insidia principale è rappresentata proprio dal club parigino, che sarebbe disposto ad offrire cifre piuttosto importanti al giocatore. L'appeal del club bianconero, in continua crescita soprattutto dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, starebbe però spingendo Ramsey verso Torino. La Juventus resta dunque la grande favorita nella corsa al 27enne.

