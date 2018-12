CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è il protagonista di una lunga intervista che andrà in onda su 'Sky' alla vigilia di Natale. Ecco un'anticipazione sull'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Tutto è nato quando ci siamo visti con Jorge Mendes per parlare di Joao Cancelo. Mendes mi disse: ‘Tu non ci credi, ma Cristiano vuole venire alla Juve’.

Io gli dico: ‘Sì, ci credo, ma mi sembra difficile riuscire a far quadrare tutto’".

Poi, un altro aneddoto sul figlio: "I bambini sono tifosi dei calciatori più grandi e che gli fanno vivere dei sogni e credo che questi calciatori facciano vivere grandi sogni. Lui aveva questo desiderio di Cristiano Ronaldo e di avere la sua maglia, quindi mi ricordo che andai a vedere una patita del Portogallo e comprai questa maglietta da bambino di Cristiano e lui la indossava sempre e lui non credeva a questa cosa. Tant'è che gli altri anni mi diceva: ‘Papà perché non compriamo Cristiano Ronaldo?’. ‘Perché è impossibile’, gli rispondevo. Poi quando è successo mi ha detto: ‘Papà mi avevi detto che era impossibile’. E lì la risposta non c'è stata... (ride, n.d.r.)".

