JUVENTUS SZCZESNY ATLETICO MADRID / La Juventus può godersi il titolo di campione d'inverno con due turni di anticipo. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' il giorno seguente alla vittoria sulla Roma, Wojciech Szczesny si è concentrato sulla solidità difensiva della squadra bianconera: "Sono tre punti sia se si vince 1-0 sia se si vince 7-0. L'importante è non prendere gol e farne uno in più degli avversari. Noi lo abbiamo fatto: sono tante partite che vinciamo 1-0, ma secondo me questo è un risultato perfetto nel calcio. Poi io sono il portiere, quindi la cosa importante è non prendere gol".

Testa, ora, all'Atalanta: "Ora bisogna solo pensare alla gara di Bergamo contro l'Atalanta, questa adesso è la partita più importante. Quando giocheremo contro l'Atletico vedremo se vincere tutte le partite è la preparazione perfetta". Infine, il portiere polacco ha parlato proprio della doppia sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: "Sicuramente il sorteggio sarebbe potuto andare meglio, ma per vincere la Champions, che è il nostro obiettivo, bisogna superare le squadre più forti in Europa. Ora succede agli ottavi di finale, ma ci saranno poi i quarti e le semifinali dove comunque si può incontrare il Real Madrid, il Barcellona o squadre di questo tipo, quindi bisogna accettare di affrontare una squadra forte".

