CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / In attesa dell'inizio del calciomercato di gennaio, si registrano importanti movimenti sul mercato dei procuratori.

Dopo l'anticipazione del giornalista Nicolò Schira, infatti, trovano conferma le indiscrezioni secondo cui Kostas, difensore della, si è affidato a Minocome suo nuovo manager.

Il greco è da tempo in ottimi rapporti con l'agente che ha avuto un ruolo fondamentale in occasione del suo trasferimento dall'Olympiacos ai giallorossi. Lo stesso Raiola, che nelle prossime settimane dovrà quindi riunirsi con i dirigenti della Roma per discutere del futuro di Manolas al centro di numerose voci di mercato, rafforza quindi la sua presenza nella società romanista, visto che cura già gli interessi di Kluivert e Luca Pellegrini, mentre l'anno scorso ha lavorato all'arrivo di Marcano.

