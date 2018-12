CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU LIPSIA SCHALKE / Futuro rossonero in bilico per Hakan Calhanoglu. Il rendimento avuto dal fantasista turco in questa prima parte di stagione sta facendo riflettere la dirigenza del Milan, che starebbe prendendo in considerazione anche la cessione che garantirebbe almeno 20 milioni di euro e una plusvalenza di 5/6 milioni sul prossimo bilancio.

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', oltre al Lipsia, anche lo Schalke 04 avrebbe messo nel mirino l'ex Bayer Leverkusen. Il club di proprietà della 'Red Bull' resta comunque favorito nella corsa al giocatore. Saranno mesi decisivi per il futuro di Calhanoglu: Gattuso e il Milan attendono risposte sul campo da parte del turco.

