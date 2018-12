REAL MADRID SCAMBIO BALE POCHETTINO / Una clamorosa indiscrezione rimbalza dall'Inghilterra e può avviare un clamoroso effettto domino a livello internazionale. Parte tutto da Madrid, sponda Real, con la dirigenza delle 'merengues' che a fine stagione vorrebbe sostituire Santiago Solari e la prima opzione per la panchina sarebbe Mauricio Pochettino.

L'argentino, che tanto bene sta facendo da anni alla guida del, è però anche la prima opzione per il. Attenzione quindi alla carta a sorpresa che il Real sarebbe disposto a giocarsi.

A scriverlo è il 'Daily Star', secondo cui Florentino Perez sarebbe disposto a concedere al Tottenham una via preferenziale per l'acquisto di Gareth Bale (ex proprio degli 'Spurs') in cambio di un accordo per il tecnico Pochettino, per il quale al momento la dirigenza londinese chiede oltre 50 milioni di euro.

