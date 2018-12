Calciomercato Inter, non solo il caso Nainggolan: serve un centrocampista, le occasioni tedesche

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CENTROCAMPO / La sospensione di Radja Nainggolan per motivi disciplinari apre un vuoto pesante in un reparto, quello di centrocampo, già limitato. Il belga è stato preso per far fare il salto di qualità alla mediana nerazzurra e a tutta la squadra, ma i problemi fisici e le questioni extra-campo lo hanno fin qui fortemente limitato. L'ultimo caso, poi, ha fatto infiammare i tifosi, con molti che sui social invocano addirittura la cessione.

Una grana in più per la dirigenza interista che in vista del calciomercato di gennaio sta già valutando possibili movimenti e occasioni per puntellare un centrocampo che, al netto della crescita esponenziale di Brozovic, resta di un livello sotto rispetto alle ambizioni del club.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di mercato.

Calciomercato Inter, da Özil a Dahoud: occasioni tedesche

Non ci saranno grandi colpi, lo ha già annunciato l'Ad Beppe Marotta che, però, ha dimostrato in questi anni di saper sfruttare al meglio le occasioni con un occhio di riguardo al mercato tedesco. In questo senso, attenzione a profili come Julian Weigl e Mahmoud Dahoud, che Marotta ha già seguito in passato e al Borussia Dortmund non stanno trovando spazio. Il feeling col Bayern, invece, invita a tenere sotto osservazione anche il nome di Renato Sanches, molto limitato fin qui e desideroso di giocare con continuità. Non gioca in Germania, ma è di passaporto comunque tedesco, quello che invece è il grande nome spuntato nelle ultime settimane: si tratta di Mesut Özil, più e più volte rilanciato in ottica Inter dall'Inghilterra. Ruolo differente e più offensivo, ma innesto sicuramente di qualità superiore che i nerazzurri, qualora dovessero aprirsi spiragli, non si farebbero sfuggire.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui