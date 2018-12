CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Non solo acquisti per il Milan. I rossoneri sono pronti a cedere per far cassa. Come raccontato da Calciomercato.it, dalla Bundesliga continuano a seguire Hakan Calhanoglu, il turco non sta convincendo e un suo addio non è da escludere.

A fare le valigie a gennaio potrebbe essere anche Borini, che come si legge su 'Sportmediaset', è finito nel mirino dello Shenzhen. Il club cinese è pronto ad accogliere l'attaccante con un'offerta milionaria e i rossoneri potrebbero liberarlo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

