CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN SOSPESO / Radja Nainggolan è stato sospeso dall'Inter. Un fulmine a ciel sereno che si scaglia sul mondo nerazzurro proprio il giorno dopo il pareggio-beffa incassato sul campo del Chievo che già aveva infiammato tifosi e addetti ai lavori. Un ulteriore 'caso' spinoso per la dirigenza e per lo stesso Nainggolan, che fin qui è stato lontano parente di quello che Luciano Spalletti si sarebbe aspettato di ritrovare e su cui ha puntato tutto in estate.

Inter, dall'arrivo alla sospensione: cronistoria dell'avventura di Nainggolan

In estate, infatti, l'Inter approfitta dell'asse con la Roma e destina risorse importanti all'affare con cui mette a disposizione dell'allenatore il 'Ninja' tanto voluto da oltre un anno. L'operazione costa complessivamente 38 milioni di euro, includendo i cartellini di Zaniolo e Santon che passano in giallorosso.

L'avvio non è dei migliori, visto che un problema muscolare tiene fuori Nainggolan per tutta la preparazione e l'esordio arriva (con gol molto importante) nello 0-3 rifilato al Bologna il 1° settembre, dopo che già a fine agosto aveva fatto molto discutere per una sua apparizione notturna in discoteca con Fabrizio Corona.

Nonostante una condizione fisica non eccellente, il belga per lo scacchiere di Spalletti è fondamentale. Non a caso, con lui in campo, arrivano 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma il rendimento è altalenante e, soprattutto, costellato da problemi in campo e fuori: il nuovo infortunio nel derby ad ottobre, le gare con Genoa, Barcellona e Tottenham in condizioni precarie, quindi la doppia esclusione con Roma e Juventus. Pochi giorni fa esplode poi il caso degli assegni clonati e le perdite ingenti al casinò di Montecarlo, quindi oggi, il giorno dopo Chievo-Inter, la sospensione dall'attività agonistica "per motivi disciplinari". Si parla di nuovo ritardo all'allenamento con la società che vorrebbe anche multarlo pesantemente. Pugno duro con il nuovo amministratore delegato Beppe Marotta, l'Inter non fa più sconti e atteggiamenti così fuori dalle righe non saranno tollerati.

Calciomercato Inter, i tifosi scaricano Nainggolan e rispunta la Cina

I tifosi non l'hanno presa bene, mettendo sul banco degli imputati anche l'allenatore che lo ha voluto fortemente. In molti, addirittura, sono arrivati a chiedere la cessione immediata, magari in Cina, dove tra l'altro stava per finire a gennaio scorso (al Guangzhou Evergrande) e dunque potrebbe rappresentare un'ipotesi concreta. Anche perché trovare un'altra via d'uscita europea, ora, sarebbe impresa complicatissima.

