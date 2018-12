CALCIOMERCATO JUVENTUS PEPE LILLA / Dodici gol e sette assist in 18 apparizioni. Quasi raggiunti i tredici gol dello scorso anno che furono fondamentali per garantire la salvezza al Lilla. Questa stagione i 'Mastini' la disputano invece per conquistare un posto per l'Europa e intendono giocarla con un Nicolas Pépé a pieno regime. Il giovane franco-ivoriano ha attirato su di sé l'attenzione di tante big europee.

Difficile però che la giovane ala possa partire a gennaio. Lo conferma anche il direttore sportivo del Lilla, Luis Campos, che a 'Telefoot' ha fissato il prezzo di mercato del giocatore: "Il presidente è stato chiaro. Vogliamo trattenere Pépé. Oggi per noi è difficile trattenere giocatori ambiti da club importanti, ma il nostro obiettivo è fare in modo che resti a gennaio. Il prezzo? Costa 80 milioni di euro".

