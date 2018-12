CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA / A caccia di rinforzi per inseguire l'obiettivo qualificazione Champions League. Il Milan è in cerca di nuovi colpi, in particolare in difesa e a centrocampo. Tanti sono i nomi accostati ai rossoneri, che guardano con attenzione in Italia e all'estero per trovare gli uomini giusti per rafforzare la squadra. Leonardo e Maldini osservano con attenzione in Olanda e valutano possibili innesti dalla Eredivisie.

Uno di questi è Hirving, già sul taccuino, da tempo, di

Come rivela 'Sport Mediaset', c'è stato nelle scorse ore un sondaggio con il procuratore del giocatoe, Mino Raiola. Il messicano piace molto a Leonardo e Maldini, che hanno cercato di capire con l'agente eventuali margini per una trattativa. L'affare non appare però semplice, perché Lozano ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato 40 milioni di euro.

