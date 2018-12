CALCIOMERCATO GENOA PERINETTI KOUAME PIATEK / Sono tanti i gioielli in vetrina in casa Genoa. Il Grifone in questa prima parte di stagione ha messo in mostra Kouame, Piatek e Romero, finiti nel mirino dei grandi club italiani, come Napoli, Juventus, Inter, Roma, e Milan.

Il Dg rossoblu, Giorgio, intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha blindato i suoi gioielli: "Il mercato di gennaio non è molto praticabile, è il mercato delle illusioni. Kouamé e Piatek, così come Romero, non si muoveranno anche se sono molto seguiti. Acquisti? Abbiamo bisogno di un giocatore a sinistra, perché Lazovic sta facendo bene ma è un destro. Prenderemo anche un centrocampista"