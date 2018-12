CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La corsa ad Aaron Ramsey si fa sempre più altalenante. Il centrocampista gallese non rinnoverà il proprio contratto con l'Arsenal in scadenza nel prossimo giugno. Sul giocatore è forte il pressing di Juventus e Bayern Monaco, ma sono tantissimi i club interessati al centrocampista.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Juventus sarebbe ora nuovamente in vantaggio nella corsa a Ramsey, superando così il Bayern Monaco, che pareva la favorita nell'acquisto al centrocampista. I bianconeri sarebbero in grado di offrire al gallese una destinazione gradita e uno stipendio congruo alle sue richieste. L'obiettivo è quindi riuscire ad acquistarlo a costo zero il prossimo giugno, bloccandolo già in questa sessione invernale.

