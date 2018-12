CALCIOMERCATO NAPOLI ALMENDRA JUVENTUS / Agustin Almendra è uno dei più promettenti giovani del panorama sudamericano. Il talentuoso centrocampista del Boca Juniors, classe 2000, piace da tempo a Juventus, Inter, ma anche a Manchester City e Barcellona.

Recentemente però si è mosso per lui anche ile sarebbe proprio il club azzurro la prossima destinazione del giovane argentino.

Secondo infatti quanto riportato da 'Il Mattino', il Boca Juniors avrebbe accettato l'offerta del club partenopeo. Il ds Giuntoli avrebbe proposto 15 milioni di euro. Gli 'Xeneizes' dovrebbero però lasciar partire il giocatore solo a giugno, complici anche alcuni suoi impegni con la nazionale giovanile argentina: più difficile che possa invece arrivare a gennaio.

