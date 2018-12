CALCIOMERCATO MILAN BRAHIMI LAZIO / Tra i tanti nomi in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ci sono tante occasioni dal Portogallo.

In particolare tanti club di Serie A guardano in casa, con il messicanoe l'algerinoche potrebbero lasciare gratis i 'Dragoni' a giugno.

Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

In particolare sull'ala classe 1990 ci sarebbe da tempo la Lazio, ma anche la Roma. L'algerino però piace anche a Everton e Fenerbahçe, ma secondo quanto riportato da 'A Bola', si sarebbe aggiunta una nuova pretendente nella corsa al giocatore. Si tratta del Milan, che starebbe seguendo attentamente la vicenda del rinnovo. Nel caso in cui la firma sul nuovo contratto non dovesse arrivare, i rossoneri potrebbero provare lo sgarbo ai danni delle rivali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui