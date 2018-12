CALCIOMERCATO ROMA MONCHI PULGAR /Sfumato definitivamente l'ivoriano Sanogo, che si è trasferito nel campionato saudita, la Roma valuta con attenzione nuove piste per il centrocampo. L'ultima idea porta in Serie A e più precisamente a Bologna.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il ds dei giallorossistarebbe pensando ad Erick

Per le ultime notizie sul calciomercato in casa giallorossa clicca qui!

Il centrocampista cileno sarebbe infatti in rotta con la società felsinea. Mentre con Donadoni era una pedina inamovibile, sotto la gestione Inzaghi sta trovando meno spazio. Inoltre il giocatore non sarebbe propenso a rinnovare il proprio contratto con i rossoblù, in scadenza nel 2020. Non è dunque da escludersi una sua partenza già nella sessione di gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui