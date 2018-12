CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO/ Isco è pronto a lasciare il Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, ai ferri corti con Santiago Solari, è anche un obiettivo del calciomercato Juventus, ma in pole position ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola.

La chiave per la buona riuscita dell'affare stando a quanto riportato dal 'Sunday Express', è però un giocatore del Chelsea, Eden. Il trequartista belga, stella del Chelsea, potrebbe approdare al Santiago Bernabeu, dopo i contatti estivi con Florentino. Per le ultime notizie sul calciomercato dei bianconeri---> clicca qui!

Il passaggio del campione dei Blues al Real Madrid, darebbe il via libera ad Isco per accasarsi in maglia City e iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

