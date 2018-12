CALCIOMERCATO ROMA SCHICK MARCANO WEIGL / Ci sono anche alcuni errori di mercato alla base del campionato allarmante della Roma. Decima a quattro punti di distacco dal quarto posto, la squadra giallorossa ha collezionato sabato scorso la quinta sconfitta in sole diciassette giornate di Serie A, confermando di aver ormai perso i galloni di anti Juve e anti Napoli acquisiti nelle scorse stagioni. Nel mirino della critica, oltre agli errori di Eusebio Di Francesco e dei giocatori, è finita anche la società e, in particolar modo, alcune scelte di calciomercato operate da Monchi. Bianda, Coric, Marcano, Pastore e Schick non si sono sin qui rivelati investimenti azzeccati e saranno quasi sicuramente i protagonisti assoluti delle manovre giallorosse che potrete seguire CLICCANDO QUI.

Calciomercato Roma, da Marcano a Nastasic: le trattative in difesa

Nonostante il suo approccio a dir poco allarmante con il calcio italiano, Ivan Marcano non ha ancora esaurito il credito in patria e diverse squadre spagnole hanno chiesto informazioni sulla sua situazione. La prima squadra a farsi viva è stata il Villarreal, ma nelle ultime settimane anche il Siviglia ha mosso passi concreti per l'ex difensore del Porto. Attenzione poi al Valencia che proprio di recente ha salutato Murillo, accasatosi al Barcellona, e cerca una soluzione low cost in difesa. In scadenza a giugno 2020, Juan Jesus sta trovando abbastanza spazio in questa stagione, ma non è sempre stato all'altezza della situazione. Nonostante le smentite ufficiali, in assenza di un rinnovo e in presenza di un'offerta interessante, la Roma la ascolterebbe con attenzione. Potrebbe cercare minuti altrove un altro acquisto estivo non capito da buona parte della tifoseria. Pagato 6 milioni più 5 di bonus, William Bianda ha giocato solo in Primavera ma è cercato da diverse squadre di Serie B. E in entrata? I nomi di Nastasic e Savic sono tornati d'attualità ma, almeno ad oggi, l'unica via percorribile dalla squadra giallorossa visto l'elevata quotazione dei calciatori sembra quella del prestito con diritto di riscatto. In Brasile si parla ancora di Maidana, meno caro ma forse non ancora pronto ad essere il primo ricambio di Fazio e Manolas.

Calciomercato Roma, da Pastore a Weigl: le trattative a centrocampo

Il suo arrivo è stato accolto inneggiando al talento e alla tecnica dei croati, ma Ante Coric sin qui non ha certamente giustificato i 6 milioni di euro spesi dalla squadra capitolina in estate. Dopo aver collezionato appena 45 minuti stagionali, il centrocampista croato può partire in prestito a gennaio e sulle sue tracce di recente si sono messe Cagliari, Parma e Sassuolo, mentre in estate anche Chievo ed Empoli avevano chiesto informazioni. Arrivato nella Capitale come fiore all'occhiello della campagna acquisti, Javier Pastore tra infortuni e prestazioni incolori sta facendo rimpiangere il mancato approdo di Hakim Ziyech in giallorosso. Il marocchino era davvero ad un passo dalla Roma, ma una volta presentatasi l'occasione Flaco (si fa per dire, visto che è costato 24,7 milioni di euro), la dirgenza non ha portato avanti la trattativa con l'Ajax.

Ora, a men che non si presenti qualche estimatore dalla Cina o da altri campionati esotici che sia in grado di vincere le resistenze del giocatore, poter rientrare della cifra spesa è una missione quasi impossibile. Per questo ad oggi sembra più probabile una permanenza nella Capitale dell'ex, che potrebbe essere invece maggiormente attratto da un'ipotesi inglese o spagnola.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, sono diversi i nomi accostati alla Roma. Se per Hector Herrera sembra meno complicato un affondo estivo, la pista Weigl potrebbe essere favorita dalla volontà del Borussia Dortmund di non perdere definitivamente il calciatore. Un prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto viene visto di buon occhio un po' da tutti, anche da Milan e Psg, sotto la lente dell'UEFA per motivi di fair play finanziario.

Roma, da Manolas a Schick: il punto sulle possibile uscite

La finestra di gennaio si rivelerà un'opportunità per piazzare anche il deludente Schick. Nonostante le numerose occasioni avute con l'infortunio di Dzeko, l'attaccante ceco è rimasto fermo al gol realizzato contro la sua ex Samp. Da quel giorno ha 'offerto' solo prestazioni opache e in fotocopia. L'ultima sabato sera allo 'Stadium', commentata dal tecnico Eusebio Di Francesco alla solita maniera: "Il suo addio? Vediamo. Sicuramente ci aspettavamo qualche gol in più". La Sampdoria - così come club spagnoli e il Bologna - potrebbe così approfittarne. I contatti con la Roma sono ripartiti lo scorso novembre, la formula richiesta è quella del prestito secco fino a giugno con il possibile inserimento di alcune 'contropartite'. Ma se per Defrel c'è il veto di Sabatini, per Kownacki registriamo quello reiterato di Monchi. Non si esclude così un'operazione secca, senza scambi o giocatori inseriti nell'affare sull'asse Roma-Genova. Il ritorno a Genova tra l'altro è stato votato senza titubanze dal calciatore, rimasto in contatto con uno dei suoi maggiori sponsor blucerchiati: l'avvocato Romei. Adesso la probabile partenza del ceco dà una scossa alla monovre in entrata, obbligando il dirigente spagnolo a trovare un sostituto di valore, preferibilmente duttile e in grado di riverlarsi un'alternativa credibile a Dzeko. I riflettori restano puntati su Batshuayi, apprezzato a Trigoria dai tempi di Sabatini e parcheggiato dal Chelsea senza successo al Valencia. Ma in queste fase potrebbe essere approfondita anche la candidatura di Muriel. L'attaccante colombiano (Siviglia) è stato proposto dal suo agente a diversi club: Roma appunto, Milan, Fiorentina e Samp.

A preoccupare i tifosi della Roma c'è però un altro caso: Manolas si è definitivamente affidato a Mino Raiola che, in passato, lo aveva assistito durante il suo trasferimento dall'Olympiakos alla Roma. Il cambio quindi è soprattutto formale, ma la presenza costante del noto agente italo-olandese viene letta dai tifosi come un pericolo per il futuro del calciatore, molto ambito in Italia all'estero. La sua clausola da 36 milioni resta infatti un ghiotto assist per club alla disperata ricerca di rinforzi come Juve e United. Chisura su Karsdorp: il terzino olandese, solo 'ufficialmente' recuperato, è nel mirino del suo ex club Feynenoord e di altre società olandesi.

Daniele Trecca - Eleonora Trotta

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui