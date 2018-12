BAYER LEVERKUSEN HERRLICH BOSZ/ Heiko Herrlich è stato esonerato. Per l'ormai ex allenatore del Bayer Leverkusen non è bastata la vittoria di ieri contro l'Hertha Berlino. Al suo posto ecco Peter Bosz.

L'allenatore olandese, ex Ajax, trova un Bayer Leverkusen al nono posto, a 18 lunghezze di distanza dal Borussia Dortmund al primo posto e a 12 dal Bayern Monaco, secondo.

