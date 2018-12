CALCIOMERCATO BOLOGNA SANSONE/ Nicola Sansone è stato uno dei giocatori più importanti nella stagione che portò il Sassuolo di Eusebio Di Francesco in Europa League. In quell'annata, l'attaccante esterno ex Parma fu, insieme a Berardi, uno dei trascinatori dei neroverdi. A distanza di due anni e mezzo, Sansone potrebbe tornare in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Bologna sarebbe sempre più vicino al giocatore attualmente al Villarreal per la sessione di calciomercato di gennaio. I felsinei, a caccia di gol, vorrebbero proprio puntare sull'ex Sassuolo per centrare la salvezza.

