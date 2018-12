CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO WENGER/ La sconfitta interna di ieri contro la Fiorentina di Stefano Pioliha complicato la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. I rossoneri, eliminati dall'Europa League e al momento quinti in Serie A, sono a secco di reti ormai da diverse partite e il tecnico calabrese è a rischio.

Nel caso che Gattuso dovesse lasciare Milano e il Milan, il primo nome sulla lista di Leonardo sarebbe quello di Arsene Wenger, secondo il 'Corriere della Sera', ex manager dell'Arsenal. Il francese, che ha annunciato che dal 1 gennaio avrebbe allenato una nuova squadra, potrebbe approdare proprio in Italia per riprendere la collaborazione con Ivan Gazidis, anch'egli un nuovo arrivato a Milanello.

