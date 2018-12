p>FIORENTINA ASTORI/ Intervistata ai microfoni del 'Corriere della Sera',, madre di Davide, è tornata a quella tragica domenica di inizio marzo: "Quella mattina, con mio marito, stavamo per andare a messa poi al seggio per votare, visto che c'erano le elezioni, ma come mi svegliai capii subito che c'era qualcosa che non andasse, ero come paralizzata".

Aggiunge: "Io non voglio colpevoli in questa vicenda, voglio soltanto sapere la verità, i perchè. Questa tragedia non deve essere stata inutile, altre madri non devono soffrire come me. In questo paese c'è una grande sicurezza nei controlli medici, ma spero che possano migliorare ancora".

