CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER/ Hamed Traorè è uno dei giovani più in risalto di questo girone d'andata di Serie A. Il centrocampista dell'Empoli, classe 2000, è diventato un punto fermo della squadra di Beppe Iachini e un obiettivo di calciomercato per molti club italiani e non.

Fra questi, spiccano i nomi di Juventus e Inter, secondo il 'Daily Star', che vorrebbero Traorè per avere un giocatore di assoluta prospettiva da inserire all'interno delle rotazioni al momento giusto, arte nella quale Massimilianoè un maestro, basti vedere la crescita dia Torino. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big---> clicca qui!

Ma non sarà soltanto derby d'Italia. Il 'Daily Star' infatti, parla di un interessamento anche del Chelsea di Maurizio Sarri, a caccia di forze fresche in grado di rimpiazzare alcuni possibili partenti.

