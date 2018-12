CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Higuain al Chelsea in uno scambio con Morata è l'affare che potrebbe incendiare il calciomercato di gennaio. I 'Blues' hanno bisogno di un attaccante e l'argentino del Milan rappresenta il nome che farebbe contento Maurizio Sarri. C'è chi però nel mondo Chelsea crede che i nomi giusti per rinforzare il reparto avanzato siano altri.

Al 'Sunday Express', l'ex calciatore delDennisha detto la sua sul mercato invernale: "Il Chelsea vorrà un attaccante, qualcuno che faccia gol: non abbiamo al momento qualcuno che assicuri 25 gol a stagione. Sfortunatamente non ce ne sono molti, serve quindi prendere quello giusto. Ci sono un paio di bomber che dovremmo essere pronti ad acquistare, ad esempioo Jamie". Per il polacco un trasferimento a gennaio sembra quasi impossibile visto che il Bayern Monaco non sta attraversando un momento felice. Discorso diverso per Vardy visto che il Leicester è a metà classifica, lontano da rischi retroscessione e sogno europei.