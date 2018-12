CALCIOMERCATO INTER OZIL/ Lo ha anticipato la stampa tedesca e poi confermato dal 'Sunday Express', David Beckham è interessato a Mesut Ozil, trequartista tedesco nel mirino del calciomercato Inter. Il centrocampista britannico è il proprietario dell'Inter Miami CF, squadra statunitense, e vorrebbe l'ex giocatore del Real Madrid negli States.

E' insomma una sfida di calciomercato, Inter contro Inter per Ozil, il cui contratto scadrà nell'estate del 2021. In questa stagione, il tedesco è sceso in campo 12 volte con la maglia dell'Arsenal in Premier League, mettendo a segno 3 reti e servendo un assist per i suoi compagni.

