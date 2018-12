CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN RASHFORD / Una pretendente in più per Marcus Rashford, attaccante del Manchester United che finora non ha trovato molto spazio in stagione con i 'Red Devils'.Juventus e Milan sono segnalate da tempo sulle tracce del 20enne attaccante inglese, ma le due italiane sono in buona compagnia: Rahsford, infatti, piace anche al Real Madrid ma non solo.

Come riferisce il 'Sunday Express', il Barcellona avrebbe seguito a lungo il calciatore e stilato una relazione positiva sul suo conto. Difficilmente i blaugrana affonderanno il colpo in vista della sessione invernale di gennaio ma l'obiettivo è quello di impedire che Rashford possa accasarsi ai rivali di sempre del Real Madrid. Sfida comunque aperta per l'attaccante legato allo United da un contratto fino al 2020.

