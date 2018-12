CALCIOMERCATO MILAN ROMA THOMAS / Centrocampista dell'Atletico Madrid, accostato a Milan e Roma nella scorsa settimana, Thomas Partey potrebbe lasciare i Colchoneros a gennaio.

Possono essere lette in questo senso le parole dello stesso centrocampista, classe 1993, riportate da 'As.com': A volte mi sento infelice all'Atletico. Per sentirti felice devi giocare le partite importante e sentirti più forte e più sicuro". In questa stagione Thomas ha collezionato ventuno presenze complessive realizzando due reti. Nei giorni scorsi il presidenteaveva chiuso ad una sua cessione in inverno ma le parole del calciatore potrebbero cambiare le strategie societarie.

