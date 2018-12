CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA BATSHUAYI/ Il Napoli e la Roma potrebbero aver bisogno di un centravanti, soprattutto i giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco, con Patrik Schick sempre più a secco di gol e possibile partente in prestito a gennaio. Fra i nomi sul piatto, torna di moda quello di Michy Batshuayi, attaccante belga del Chelsea in prestito al Valencia.

L'ex giocatore del Borussia Dortmund non ha convinto in Spagna, dove ha messo a segno appena 3 reti e, stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', i Blues sarebbero pronti a richiamarlo a Londra per poi offrirlo alla miglior pretendente. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Il giornale inglese mette in pole position il Crystal Palace come possibile nuova destinazione per Batshuayi, ma occhio a Napoli e Roma, che hanno già seguito il giocatore nel calciomercato estivo e potrebbero fiutare l'occasione per gennaio.

