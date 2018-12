p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SPINAZZOLA / A lungo fuori per infortunio, Leonardopotrebbe essere ceduto in prestito a gennaio dallain modo da rimettere minuti delle gambe e ritrovare la miglior forma fisica: aggiornamenti sul calciomercato Juventus, CLICCA QUI

Un'ipotesi però che si potrà concretizzare soltanto quando si saprà con certezza l'entità dell'infortunio di Cuadrado: il colombiano potrebbe operarsi al ginocchio (domani dovrebbe arrivare la decisione) e un eventuale lungo forfait - come spiegato anche da Allegri - significherebbe la conferma di Spinazzola in bianconero. In caso di prestito, sono tre le squadre che stanno seguendo con interesse l'evolversi della situazione: Bologna, Genoa e Sampdoria.

