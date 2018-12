INTER SCONCERTI SPALLETTI / L'Inter è raggiunta dal Chievo nel finale di gara e se ne va da Verona soltanto con un punto: un pareggio che riaccende le critiche e vede sul banco degli imputati soprattutto Luciano Spalletti.

Proprio all'allenatore nerazzurro dedica parole non certo dolci Marionel suo commento sul 'Corriere della Sera': per tutte le notizie sull'Inter CLICCA QUI

Il giornalista definisce "pesante" il "mistero dell'Inter" poi passa ad analizzare i limiti di Spalletti: "Non è un ragazzo, ha 60 anni. Allena da più di 20 e ha vinto solo una volta in Russia". Poi entra nel merito: "Troppe sostituzioni discusse, troppi miglioramenti mai nati, troppe scelte di mercato non suggerite, anzi perse o subìte. Un tecnico così è molto rischioso perché porta con sé una fiducia che poche volte ripaga. Non lo manderesti mai via a cuor leggero ma non sei mai davvero convinto sia il migliore. È un bicchiere mezzo pieno, la cosa peggiore nel calcio". Infine, dopo aver affermato che Spalletti "non è una differenza", Sconcerti chiude: "Perde netto nei confronti di Allegri e Ancelotti"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui