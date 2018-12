CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Allan: il centrocampista brasiliano del Napoli ha conquistato Tuchel e la dirigenza parigina che si è mossa per portarlo in Ligue 1. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', ci sarebbe stato un incontro a Roma proprio per Allan: il Paris Saint-Germain avrebbe presentato un'offerta da 50 milioni di euro, ricevendo però in risposta il 'no, grazie' del club partenopeo.

Assente ieri contro la Spal per un problema fisico, Allan rappresenta uno dei punti cardini della squadra di Carlo Ancelotti: prestazioni sembra oltre la sufficienza per il centrocampista ex Udinese che è riuscito di recente anche a conquistare la convocazione con il Brasile, dopo che si era parlato anche di un possibile approdo nella Nazionale italiana. Le sue performance hanno colpito anche il Psg, superlativo nel doppio confronto Champions con Neymar e soci, e così è arrivata la proposta: al momento la risposta azzurra è stata negativa.

