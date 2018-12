CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN MORATA / Da "Higuain me lo tengo stretto" a "finché resta a Milanello, faremo il massimo per farlo rendere al meglio": sono cambiate le parole di Rino Gattuso sul futuro del 'Pipita' dopo il ko contro la Fiorentina. Ottava partita senza gol per l'argentino, una sconfitta che brucia per i rossoneri e la sensazione che qualcosa potrebbe davvero accadere sull'asse Milano-Londra.

Il nodo del contendere è sempre: lo scambio Higuain-Morata con il: l'exa Londra ritroverebbe Maurizio, l'allenatore con il quale ha battuto i record di gol nel massimo campionato; in rossonero finirebbe l'attaccante spagnolo, oggetto del desiderio di Casa Milan almeno da un paio di stagioni. Tutto facile allora? Non proprio: di mezzo ci sono incastri economici da trovare: Higuain è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus che quindi dovrebbe dire la sua sull'operazione, il Chelsea non vuole perdere l'investimento fatto su. Poi c'è da considerare l'età del Pipita: gli over 30 dalle parti di Londra non sono accettati così facilmente. Le ultime sul mercato del Milan: CLICCA QUI

Ostacoli da superare per un'operazione che però potrebbe far felice tutti: Higuain riabbraccerebbe Sarri che avrebbe il goleador che in questo momento manca al Chelsea; Morata coronerebbe il sogno di tornare in Serie A e il Milan avrebbe un calciatore per età più in linea con il progetto societario.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui