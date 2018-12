CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / C'è sempre Aaron Rasmey tra gli obiettivi della Juventus: in scadenza di contratto con l'Arsenal e quindi acquistabile in estate a parametro zero, il centrocampista inglese fa gola a diversi club. In vantaggio però ci sarebbe proprio la società bianconero che - come riferisce 'Sky' - sarebbe pronta a sferrare l'assalto decisivo.

A facilitare la Juventus anche il dietrofront dell', altra squadra interessata ai servizi del 27enne inglese: la richiesta d'ingaggio del calciatore sarebbe stata ritenuta eccessiva dai nerazzurri che quindi si sarebbero tirati fuori dalla corsa a Ramsey. L'eventuale accordo trae l'entourage del calciatore sarebbe comunque in vista di giugno: tutti i colpi di gennaio della Juventus, CLICCA QUI ! Ramsey potrebbe quindi diventare il primo colpo della nuova Juventus 2019/2020 anche se c'è da tenere in considerazione anche l'insidia: il club parigino, al momento, non sembra convincere in modo particolare Rasmey ed ecco che i bianconeri possono provare lo sprint decisivo.

